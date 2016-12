16:43 - Cinque operatori di Medici Senza Frontiere (Msf) sono stati rapiti nel nord della Siria. Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa, senza fornire le generalità dei sequestrati. "Confermiamo che cinque componenti del nostro personale sono stati prelevati ieri sera da un edificio di Msf da un gruppo sconosciuto, apparentemente per essere interrogati", ha dichiarato la portavoce Samantha Maurin in una nota.