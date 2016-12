01:05 - I qaedisti dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, schierati in Siria contro il regime di Assad, ma entrati negli ultimi tempi in conflitto con lo zoccolo duro degli insorti, hanno minacciato di morte i leader dell'opposizione siriana meno radicale. Gli estremisti hanno inoltre lanciato un proclama nel quale si incitano i combattenti jihadisti attivi in Siria ad "annientare" gli altri ribelli.