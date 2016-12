20:09 - Il governo siriano e le forze ribelli hanno raggiunto un accordo per prolungare di tre giorni la tregua umanitaria a Homs. "Speriamo che questo nuovo cessate il fuoco permetta di evacuare i civili dalla città", ha detto il capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Valerie Amos, precisando che sino ad ora, "nonostante le circostanze estremamente pericolose in corso, sono stati portati via" quasi mille civili.