08:46 - La coalizione dell'opposizione siriana ha accolto con favore il piano presentato dal presidente Barack Obama contro l'Isis in Siria e in Iraq e la chiamata all'azione contro il regime del presidente Bashar al-Assad. In un comunicato, l'opposizione ha apprezzato il piano del presidente Usa nelle parti che riguardano i raid aerei sull'Isis in Siria e sul sostegno ai ribelli.