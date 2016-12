Siria,opposizione chiede armi a Usa

01:26 - Il capo dell'opposizione siriana, Ahmad Jarba, in visita a Washington, ha chiesto agli Stati Uniti "armi efficaci" per poter vincere la guerra contro il regime del presidente Bashar Al-Assad. Gli armamenti permetterebbero alle forze dell'opposizione di "far fronte agli attacchi, tra i quali bombardamenti aerei, con l'obiettivo di cambiare l'equilibrio di forze sul territorio", ha detto Jarba in un incontro nella capitale americana.