17:10 - La Siria rivolge un appello alla comunità internazionale, "soprattutto gli Usa", perché sostengano l'Esercito libero siriano contro le milizie dello Stato islamico, come accade con i curdi in Iraq. "La situazione per noi è la stessa - ha detto Hadi al Bahara, presidente della Coalizione nazionale siriana dell'opposizione in esilio -. E anche i nemici sono gli stessi".