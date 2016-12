Siria,Opac: "Usate armi chimiche"

11:08 - Sistematici attacchi chimici sarebbero stati portati a termine in Siria. E' quanto sostiene il rapporto sul Paese mediorientale redatto dagli ispettori dell'Opac, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Intanto arriva la denuncia dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui almeno 9 persone, tra le quali 5 bambini, sono morte in un bombardamento delle forze lealiste su un campo profughi nel sud del Paese.