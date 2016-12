00:38 - L'Iran è stato invitato a partecipare alla conferenza di pace sulla Siria che si terrà il 22 gennaio a Montreaux, in Svizzera. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. "Come ho già detto in passato credo fortemente che l'Iran debba fare parte dei colloqui di pace per porre fine al conflitto siriano", ha detto Ban nel corso di una conferenza stampa al Palazzo di Vetro.