02:00 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "plaude" al prolungamento della tregua umanitaria ad Homs, in Siria, per evacuare i civili dalla città. "Dobbiamo continuare a fare pressione per il cessate il fuoco - ha aggiunto - e per raggiungere l'obiettivo di una soluzione politica". Il segretario generale ha accolto con favore anche la ripresa dei difficili colloqui a Ginevra.