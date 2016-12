Siria,Onu: Assad usa armi chimiche

11:31 - La Commissione Onu di inchiesta sulla Siria ha accusato le forze governative siriane di aver usato armi chimiche in aprile in Siria occidentale. "Vi sono fondati motivi di credere che agenti chimici, probabilmente cloro, siano stati usati su Kaif Zeita, Al Tamana'a e Tel Minnis in otto incidenti nel corso di un periodo di dieci giorni in aprile", si legge infatti nel rapporto della Commissione sulle violazioni dei diritti umani in Siria.