14:12 - Settecento vittime dal 3 gennaio a oggi. L'Osservatorio siriano per i diritti umani denuncia quanto sta avvenendo nel Paese mediorientale, dove continuano i combattimenti tra ribelli e jihadisti. Secondo l'Organizzazione non governativa, in una sola settimana, i jihadisti legati ad Al Qaeda hanno compiuto 16 attentati kamikaze.