19:12 - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione sull'accesso umanitario in Siria. Il documento consente l'ingresso degli operatori umanitari da quattro valichi di frontiera, due in Turchia, uno in Iraq e uno in Giordania, anche senza il consenso del governo di Damasco, per portare aiuti ai siriani che si trovano in condizioni disperate.