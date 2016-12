07:56 - Gli Usa stanno valutando "passi intermedi" per aumentare la pressione sulla Siria. Lo ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. "Non ci attendiamo di risolvere la situazione nel breve termine - ha detto -. Ci saranno passi intermedi che dovremo fare per aiutare l'assistenza umanitaria" nel Paese. E "ci sono passi intermedi che possiamo fare per aumentare la pressione sul regime di Assad", ha aggiunto.