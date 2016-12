Siria, nuovi attacchi con armi chimiche: ci sono almeno 7 vittime

01:50 - Due attacchi chimici sarebbero stati sferrati in Siria nelle ultime 24 ore. Il primo sarebbe avvenuto a Kfar Zeita, causando almeno due morti e oltre 100 feriti, mentre il secondo a Harasta, sobborgo di Damasco, dove ci sarebbero 5 vittime, tra le quali un bambino. Lo denunciano sia il regime di Bashar Al Assad sia i ribelli, accusandosi a vicenda.

Opposizione: "Da gennaio almeno tre attacchi con armi chimiche" - Secondo il britannico "Guardian", inoltre, l'opposizione siriana ha accusato nei giorni scorsi il regime di aver usato armi chimiche in almeno tre attacchi da gennaio. Il giornale britannico riferisce che un alto funzionario della Difesa israeliana ha affermato che i nuovi attacchi chimici si sono verificati nei sobborghi di Damasco. Un gruppo di ribelli di Harasta aveva parlato di almeno tre morti e decine di feriti alla fine di marzo. Secondo la fonte israeliana non si tratterebbe di sarin o gas mostarda ma di una sostanza industriale come i pesticidi.



"Gli aerei del regime hanno bombardato Kfar Zeita con barili d'esplosivo che hanno prodotto un fumo denso, causando casi di soffocamento e avvelenamento", ha detto il direttore dell'Osservatorio siriano dei diritti umani, basato a Londra, Rami Abdel Rahmane.



Dal canto suo, la tv di Stato ha invece accusato il Fronte al Nusra, gruppo anti-regime legato ad al Qaida, di aver "diffuso cloro tossico nel villaggio, uccidendo due persone e provocando il soffocamento di altre 100". I militanti di Kfar Zeita hanno postato su Youtube foto e immagini di persone apparentemente colpite dal gas. "Il bombardamento ha rilasciato una sostanza gialla, con un odore simile al gas cloro, ferendo oltre 100 persone tra cui donne e bambini", dichiara in un video un uomo che sembra essere un medico.



Le denunce di oggi parlano di "cloro", mentre nella lista delle sostanze tossiche siriane che devono essere distrutte ci sono derivati del cloro, come il 2-cloroetanolo. La Gran Bretagna, prosegue il giornale britannico, ha annunciato che indaghera' su queste nuove accuse, mentre l'Opac ha spiegato che per farlo deve ricevere la richiesta da uno degli Stati firmatari della Convenzione contro le armi chimiche. Il governo siriano ha sempre negato di aver usato gas letali nel conflitto in corso che - con armi convenzionali - ha causato 150mila morti e di non avere responsabilita' nella strage di Ghouta del 21 agosto. Una tesi tornata alla ribalta nei giorni scorsi con un'inchiesta del premio Pulitzer Seymour Hersh, secondo cui a compiere quell'attacco furono i ribelli sostenuti dalla Turchia.