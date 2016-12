Siria, Motka è arrivato a Ciampino

10:43 - L'italiano Federico Motka, rapito in Siria e rilasciato lunedì, è giunto all'aeroporto di Ciampino dove è stato accolto dal ministro degli Esteri, Federica Mogherini. Lo ha comunicato la Farnesina. Motka era stato rapito in Siria ad Atmeh il 12 marzo 2013 ed è stato liberato nei pressi del confine turco.

Il ministro degli Esteri Federica Mogherini ha accolto al suo rientro in Italia il cooperante e ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per il buon esito del caso e in particolare l'Unità di Crisi della Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e la famiglia per la fiducia dimostrata nelle istituzioni italiane.