Siria, liberato reporter danese

06:28 - Un fotografo freelance danese di 25 anni è stato liberato in Siria, dove era tenuto ostaggio da 13 mesi. Lo ha annunciato il governo danese. Daniel Rye Ottosen era stato rapito il 17 maggio 2013 mentre era in viaggio in Siria per documentare il conflitto in corso nel Paese e le condizioni di vita dei civili, in particolare dei bambini. A rapire il fotografo sarebbero stati i jihadisti dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (Isis).