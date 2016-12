Siria, liberati operatori umanitari

02:00 - Cinque operatori umanitari di Medici Senza Frontiere, rapiti in Siria a inizio gennaio, sono stati liberati. Lo rende noto la stessa ong in una nota, precisando che tre di loro sono stati rilasciati il 4 aprile, mentre gli ultimi due sono stati liberati oggi. I cinque erano stati sequestrati da un gruppo armato nel Nord del Paese, dove lavoravano in un ospedale gestito da MSF per fornire cure mediche di base alle persone colpite dal conflitto.