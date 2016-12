05:54 - Liberati in Siria due giornalisti spagnoli: l'inviato in medio oriente di "El Mundo", Javier Espinosa, e il giornalista e fotografo freelance Ricardo Garcia Vilanova. Ne dà notizia il sito de "El Mundo" spiegando che è stato lo stesso Espinosa ad avvertire con una telefonata in redazione. I due sono stati liberati dopo sei mesi di prigionia. Erano stati rapiti lo scorso 16 settembre da un gruppo armato legato ad Al Qaeda.