Siria, liberate le 13 suore di Santa Tecla tenute in ostaggio dai ribelli

20:06 - Sono state rilasciate le 13 suore siriane di Santa Tecla tenute da oltre tre mesi in ostaggio dai ribelli siriani. Le religiose sono state liberate dopo una lunga trattativa in cambio della scarcerazione di 153 detenute. Ora si trovano ad Aarsal, in Libano.

Il monastero di Santa Tecla si trova a Maalula a 60 chilometri di distanza da Damasco.