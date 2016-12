Siria, l'Onu bacchetta se stessa

14:57 - E' stato presentato mercoledì a Ginevra il settimo rapporto della Commissione Onu di inchiesta sulla Siria, secondo il quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha responsabilità nell'impunità delle violazioni nel paese, dove oltre 250.000 persone sono assediate e bombardate. "L'assedio è usato in un contesto di vergognose violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale" si legge nel report.

La Commissione, dopo aver sottolineato che più di 250.000 persone sono private di aiuti umanitari e condannate a "scegliere tra la resa e la fame", ha ribadito la richiesta rivolta al Consiglio di sicurezza di deferire la situazione in Siria alla giustizia ed eventualmente alla Corte penale internazionale.



Duro il commento del presidente della Commissione, il brasiliano Sergio Paulo Pinheiro. "L'impunità assoluta che pervade il conflitto è assolutamente inaccettabile. La leadership di ogni parte deve essere ritenuta responsabile per le violazioni da parte dei suoi membri, e deve intervenire per ridurre le violazioni". Pinheiro ha poi aggiunto che la Commissione da lui presieduta sta aggiornando il suo elenco riservato dei presunti responsabili.