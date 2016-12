Siria, Isis chiede un riscatto da 6,6 mln di dollari per ostaggio Usa

19:25 - L'Isis ha chiesto a Washington 6,6 milioni di dollari di riscatto per la liberazione di una cittadina statunitense di 26 anni, terzo ostaggio americano nelle mani dei militanti dello Stato islamico. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui le milizie pretendono, oltre ai soldi, anche il rilascio di un detenuto pakistano.

La donna, di cui la famiglia ha chiesto di non diffondere il nome, è il terzo ostaggio di cui si viene a conoscenza su almeno 4 cittadini americani tenuti prigionieri dallo Stato islamico. Gli altri due sono il giornalista James Foley, decapitato, e Steven Sotloff, di Miami, ancora nelle mani dell'Isis, apparso per qualche istante nel video in cui si mostrava l'uccisione di Foley.



Isis chiede di liberare scienziata pachistana detenuta in Texas - I jihadisti hanno chiesto alle autorità americane di scarcerare Aafia Siddiqui, una neuroscienziata pachistana condannata nel 2010 per aver tentato di uccidere due funzionari americani. Siddiqui, che pare abbia sposato il nipote della mente di Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, nel 2003, è stata poi condannata a 86 anni di reclusione ed è attualmente rinchiusa in un carcere nel Texas. I parenti hanno subito preso le distanze dell'Isis sostenendo di essere "molto turbati" dal fatto di essere collegati ai jihadisti.