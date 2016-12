Siria,emergenza profughi in Turchia

12:34 - I profughi siriani in Turchia sono oltre un milione. Lo ha detto il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo alla Grande Assemblea turca davanti al gruppo parlamentare del suo partito, l'islamico Akp. Per l'amministrazione turca, circa 200mila rifugiati sono ospitati nei campi allestiti lungo il confine. Gli altri vivrebbero in condizioni spesso molto precarie nelle grandi città, in particolare a Istanbul e Ankara.