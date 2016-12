01:34 - "Andrò presto in Iran. L'Iran è un partner importante nel processo politico" per risolvere la crisi in Siria. Lo ha detto Staffan de Mistura, l'inviato del segretario generale Ban ki-Moon, incontrando i giornalisti dell'Onu. De Mistura non ha voluto precisare le date del viaggio in Iran se non per dire che sarà "molto presto".