05:53 - Il direttore dell'Fbi, James Comey, ha detto di non sapere quanti americani hanno cercato di unirsi ai ribelli in Siria, ma sostiene che questo rappresenta una minaccia per gli Usa. Alcuni "chiacchierano solo sulle ideologie estremiste", mentre altri "vanno a unirsi alla causa". "Quando dico che sono 100, non posso dire che si tratta di 100 su 200 o di 500 o di mille perché è difficile rintracciarli", ha detto Comey.