Siria,Bonino: "Serve compromesso"

15:27 - "Dovremmo cominciare venerdì: se non troviamo un compromesso dovremo vergognarci tutti". Emma Bonino, al termine della conferenza sulla Siria a Montreux, in Svizzera, annuncia l'inizio dei negoziati sul futuro di Damasco. Il ministro degli Esteri commenta anche le cruente immagini che confermerebbero i crimini commessi dal regime di Assad: "Non abbiamo bisogno di foto per sapere quanto è tragica la situazione in Siria", dichiara.