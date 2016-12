13 luglio 2014 Siria, bimbo estratto vivo dalle macerie dopo 16 ore Soccorritori lo salvano dopo che un bombardamento ha distrutto la sua casa ad Aleppo Tweet google 0 Invia ad un amico

14:52 - E' rimasto sotto le macerie per 16 ore, dopo che le bombe avevano distrutto la sua casa ad Aeppo, in Siria. Poi il miracolo: un bimbo di appena due mesi è stato estratto vivo da quella che sembrava ormai essere la sua tomba. In un video i drammatici ed emozionanti momenti che vedono i soccorritori, felici e festanti, salvare il piccolo, coperto di polvere e in lacrime.