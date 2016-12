00:05 - Sei persone, tra le quali anche donne e bambini, sono rimaste uccise e altre 20 ferite da un'autobomba guidata da un terrorista kamikaze nel quartiere di Zahraa, a Homs in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), che si basa su una rete di attivisti e fonti mediche civile e militare in Siria.