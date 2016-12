14:20 - Almeno venti persone sono morte in un attentato compiuto in un quartiere di Homs, nella Siria centrale, abitato da sostenitori del regime del presidente Bashar al Assad. Lo riferiscono fonti locali, che pubblicano su internet alcune foto del luogo dell'esplosione. La notizia, tuttavia, non è verificabile in maniera indipendente. Il bilancio provvisorio delle vittime potrebbe aggravarsi.