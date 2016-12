Siria, attacco a confine: 17 morti

14:20 - E' di almeno 17 morti il bilancio di un attentato con autobomba compiuto in Siria al confine nord con la Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che precisa che l'esplosione è avvenuta nei pressi del valico di Bab As Salama. Secondo una stima della stessa Ong, circa 850 persone, tra cui 15 minori e sei donne, sono stati uccisi dall'inizio dell'anno nelle prigioni del regime siriano.