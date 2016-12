Siria, Assad rieletto presidente

01:40 - Bashar al Assad è stato rieletto, alle elezioni presidenziali in Siria, con l'88,7% dei voti. Lo ha annunciato il presidente del parlamento di Damasco. Il tasso di partecipazione è stato del 73,42%. Sui 15.8 milioni di elettori chiamati alle urne in piena guerra civile, "11.6 milioni hanno partecipato al voto", ha precisato la commissione elettorale siriana.

Con nove punti percentuali in meno rispetto a sette anni fa, il contestato presidente siriano è stato formalmente confermato fino al 2021 ai vertici del potere in Siria, forte di un 88% dei voti incassato tuttavia - dati ufficiali alla mano - solo nella metà del Paese sotto controllo delle forze governative. Il risultato delle elezioni era d'altronde scontato: secondo le autorità, l'affluenza è stata del 73% e a votare - in un Paese lacerato dalla guerra - sono stati 11 milioni di siriani, lo stesso numero che nel 2007 era andato alle urne per consacrare il rais.



I due "sfidanti", Maher Hajjar e Hasan Nuri, senza alcun peso politico e oppositori solo sulla carta, hanno ottenuto rispettivamente il 4,3 e il 3,2%. Intanto sono emerse numerose denunce di irregolarità durante le operazioni di voto. E si contano almeno tre morti fra coloro che festeggiavano il successo di Assad, celebrata anche da spari secondo una tradizione comune in Medio Oriente.



Dal vicino Libano, dove è giunto in una visita lampo a sorpresa, il segretario di Stato Usa John Kerry ha bollato da parte sua la consultazione come "senza senso" e ha invitato gli alleati di Damasco - la Russia, l'Iran, ma anche gli Hezbollah libanesi - a cooperare per "mettere fine al conflitto". Mentre il G7 riunito a Bruxelles ha denunciato il voto come "finto" e ha sentenziato che comunque Assad "non ha futuro".



Le irregolarità non sono state però ritenute decisive da una "commissione di osservatori indipendenti" giunta in Siria e formata da deputati russi, iraniani, ugandesi, filippini, libanesi, boliviani, venezuelani e dello Zimbabwe. "I siriani hanno votato in piena libertà", ha detto il delegato ugandese. Mentre l'iraniano ha parlato di "elezioni libere e regolari".



In Siria intanto si continua a morire sotto i colpi di barili-bomba sparati da elicotteri del regime, di razzi e bombe sganciati da aerei di Assad, come pure dei colpi di mortai e e degli ordigni scagliati dalle milizie dei ribelli. I comitati di coordinamento locali degli attivisti anti-governativi, che dal 2011 monitorano le violenze sul terreno, hanno accreditato nelle ultime ore l'uccisione di 24 persone, tra cui due donne e tre minori ad Aleppo, Damasco, Homs, Idlib e Hama. Dal canto suo, l'agenzia ufficiale Sana ha dato notizia dell'uccisione di "numerosi terroristi" per mano delle forze lealiste e della morte di un civile a Damasco colpito da un mortaio sparato dai miliziani anti-regime.