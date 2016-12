Siria, al voto in regioni lealiste

07:58 - Sono aperti da questa mattina alle 7 locali (le 6 in Italia) i seggi per le elezioni presidenziali in Siria. Oltre 15 milioni di persone, secondo il ministero dell'Interno, sono chiamate a votare, ma potranno farlo solo nelle zone controllate dal regime mentre sono escluse dal voto vaste regioni nelle mani dei ribelli. Anche per questo è data per scontata la vittoria del presidente Bashar al Assad su due candidati dell'opposizione.