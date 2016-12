Siria al voto il prossimo 3 giugnoIl favorito è il presidente Assad

14:37 - I cittadini siriani saranno chiamati alle urne il prossimo 3 giugno per eleggere il nuovo presidente. Lo ha annunciato il capo del Parlamento, Mohammad al-Laham: "Ho fissato la data per l'elezione di un presidente per la Repubblica araba siriana". Molto probabile la conferma alla guida del Paese di Bashar al-Assad, in carica dal mese di luglio del 2000.