Siria, 6mila morti nell'ultimo mese

19:22 - In Siria seimila persone sono morte solo nell'ultimo mese: è quanto emerge dal nuovo bilancio delle vittime delle violenze nel Paese diffuso dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Secondo l'organizzazione non governativa il bilancio attuale delle vittime in tre anni di guerra civile è di oltre 136mila uccisi, di cui 48mila civili e tra questi ultimi si contano circa 7.300 minori. Le vittime non identificate sono 2.824.