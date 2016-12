Siria, 32 morti in raid del regime

19:18 - Trentadue persone sono morte in Siria a seguito di raid delle forze armate governative su due città vicino a Damasco in mano ai ribelli. Lo ha reso noto la ong Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo. "Diciassette persone (fra le quali una donna e un bambino) sono state uccise in raid di aerei militari del regime sulla città di Duma, e altre 15 (tra le quali un bambino e una donna) in un raid su Kfarbatna", ha detto il direttore dell'ong.