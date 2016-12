Siria,16 ribelli uccisi da kamikaze

02:00 - Almeno 16 ribelli islamici siriani sono stati uccisi nel nord della Siria da un kamikaze del gruppo jihadista "Stato islamico in Iraq e nel Levante", legato ad Al Qaeda. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano dei diritti umani, precisando che l'attentatore si è fatto saltare in aria in un quartier generale dei ribelli nella provincia di Aleppo. Da gennaio nell'area si segnalano feroci combattimenti tra ribelli anti-Assad e milizie jihadiste filo Al Qaeda.