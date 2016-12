14:55 - E' di oltre 140mila morti il bilancio provvisorio del conflitto in Siria. Lo annuncia l'Osservatorio nazionale per i diritti umani nel Paese (Ondus), che stima il totale delle vittime in quasi tre anni di guerra civile in 140.041 persone, di cui 49.951 civili. Tra questi 7.626 sono bambini e 5.064 donne.