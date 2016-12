15:26 - Sono circa 120 i miliziani jihadisti e qaedisti rimasti uccisi nei raid aerei condotti in Siria dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti. A riferire il bilancio è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria Ondus, secondo il quale le vittime facevano parte della Jabhat an Nusra, l'ala qaedista siriana, e dello Stato islamico.