01:53 - Il progetto di dividere la California in sei stati sponsorizzato da Tim Draper, imprenditore della Silicon Valley, potrebbe essere messo a referendum. Il segretario di stato della California, Debra Bowen, ha dato il via libera a Draper per una raccolta delle firme: se otterrà più di 800mila sottoscrizioni entro luglio il progetto andrà a referendum in novembre. La Silicon Valley sarebbe uno degli stati.