Shayma non c'è più, muore la bimba palestinese nata dalla madre morta

23:02 - Shayma, la bimba nata giorni fa poco dopo che la madre era morta in un bombardamento israeliano, non ce l'ha fatta. La tv israeliana riferisce che la piccola è spirata nell'incubatrice. Sarebbe stata vittima di un malfunzionamento di quella apparecchiatura medica dopo un'interruzione della corrente elettrica. I blackout nella Striscia sono frequenti durante i bombardamenti israeliani.

La piccola Shayma Sheikh-el-Id era nata in circostanze drammatiche il 26 luglio, dopo il bombardamento della sua abitazione. Sotto le macerie era rimasta imprigionata la madre, al nono mese di gravidanza. Il padre, Ibrahim, era stato ferito dalla deflagrazione.



A recuperare la madre, in una zona rimasta anche senza luce, erano stati i vicini. La donna era arrivata in condizioni gravissime all'ospedale locale, il "Martiri di al-Aqsa". La struttura sanitaria nei giorni precedenti aveva subito a sua volta un bombardamento israeliano. Malgrado le condizioni disperate, i medici avevano deciso di tentare comunque il parto che si sarebbe concluso quando ormai la madre era in uno stato di morte clinica. La nascita della piccola era stata accolta come una specie di "miracolo medico".