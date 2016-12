18:32 - Si sono improvvisamente aggravate le condizioni di salute di Ariel Sharon, l'ex premier israeliano. Sharon, in coma da sette anni, ha ricoperto la carica di primo ministro a Tel Aviv dal 2001 al 2006, anno in cui decadde proprio dopo essere caduto in coma, in seguito a una emorragia cerebrale. A riferire la notizia del peggioramento delle sue condizioni è stata la televisione commerciale Canale 10.