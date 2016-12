Serbia,kit per ladri venduto online

06:03 - In Serbia è in vendita legalmente da mesi su internet un kit di attrezzi per ladri d'auto, rapinatori e topi d'appartamento, completo di istruzioni per l'uso. Come riferisce la stampa, il completo di arnesi da scasso, venduto da una ditta tedesca, viene offerto in varie versioni, da quella "per principianti" venduta a poco più di 50 euro, ad altre più sofisticate e per professionisti del furto, per un costo massimo di 550 euro.