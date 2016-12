Senegal, italiano sgozzato in hotel

00:47 - Un italiano di 60 anni è stato trovato morto nell'albergo in cui alloggiava a Dakar, in Senegal. L'uomo, Gaetano Uva, gestiva un bed and breakfast in provincia di Arezzo, e non è chiaro se si trovasse in Africa per turismo o per suoi interessi di lavoro. Uva sarebbe stato sgozzato. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto e quale sia stato il motivo dell'aggressione.

L'uomo è stato trovato in un lago di sangue. Era originario di Monte San Savino, dove aveva la propria attività.