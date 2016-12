16:51 - Il Senato russo ha approvato all'unanimità la richiesta di Vladimir Putin di inviare truppe in Ucraina. Secondo alcuni media però l'esercito di Mosca sarebbe già in territorio ucraino e non solo in Crimea: una colonna di mezzi blindati è stata infatti segnalata nella regione di Zaporizhia. Intanto la Casa Bianca fa sapere di star monitorando la situazione e valutando le possibili conseguenze alla decisione russa.