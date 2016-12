Semestre Ue, Matteo Renzi: "Ridaremo fiducia all'Europa"

13:42 - "Il nostro obiettivo, il grande obiettivo del semestre è restituire speranza, passione e entusiasmo ai cittadini Ue, che sono i nostri stakeholder, il motivo per cui lavoriamo". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Villa Madama dopo l'incontro con Barroso. "L'Italia deve essere più semplice, se è più semplice diventa più forte", ha aggiunto. "Sosteniamo pienamente la presidenza italiana", ha chiosato il presidente uscente della Commissione Ue.

"Il compito della Bundesbank è assicurare il proprio obiettivo statutario, non partecipare al dibattito politico italiano. Rispetto il lavoro" della Buba, quando ha il desiderio di parlare con noi è la benvenuta partendo dall'assunto che l'Europa è dei cittadini, non dei banchieri né tedeschi né italiani", ha ribadito il premier Renzi.



"Nessuna polemica con il governo tedesco" - "Io non ho visto polemiche con politici tedeschi e il portavoce del governo di Berlino conferma quello che sappiamo benissimo: non c'è nessuna polemica tra noi e il governo tedesco in ordine alla gestione della stabilità e della flessibilità", ha aggiunto Renzi. "Il rapporto che oggi c'è con la cancelliera Angela Merkel è ottimo. E ho molto apprezzato la presa di posizione del governo tedesco di queste ore".



Barroso: "Sostegno all'Italia, obiettivi chiari e riforme" - "Sosteniamo pienamente la presidenza italiana. Ha obiettivi chiari tra cui, in particolare, la necessità di riforme. Abbiamo bisogno di questo nuovo entusiasmo". Lo ha detto il presidente uscente della Commissione Ue Barroso. Per costruire un'Europa forte, "abbiamo bisogno di un'Italia forte".



"Non è l'Ue a imporre le riforme, l'Italia ne ha bisogno" - Il piano di riforme dell'Italia è "in linea con le raccomandazioni emerse dalla Commissione europea ma anche se non ci fosse l'Ue sono certo che l'Italia abbia bisogno di riforme. Non è l'Ue a imporre qualcosa" all'Italia, ha aggiunto.



"C'e' bisogno di investimenti per la crescita" - "I nostri Paesi hanno bisogno di essere più competitivi, di rigore fiscale, delle riforme che Renzi ha lanciato in modo molto coraggioso, ma anche di investimenti senza i quali non ci sarebbe crescita e lavoro".



Bundesbank: "Con Renzi tutto ok" - "Il presidente della Bundesbank parla a nome di una banca che agisce in modo indipendente e dunque non commento le sue dichiarazioni". Così il portavoce di Angela Merkel dopo l'attacco di Jens Weidamnn a Matteo Renzi. "La posizione del governo tedesco è già stata espressa più volte: non c'è differenza fra Italia e Germania", spiega Steffen Seibert. "Vogliono entrambe che le istituzioni lavorino per rendere l'Unione europea più competitiva", conclude.