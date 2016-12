27 gennaio 2014 Sei gemellini nati in Pakistan

Il decesso è stato causato dalle carenze mediche della struttura, una clinica privata, nella quale la donna aveva partorito

20:03 - Sei gemelli sono venuti alla luce il 24 gennaio in Pakistan in quello che in tutto il Paese è stato salutato come un parto straordinario, portato a termine da una donna di Datta Khel, nel nord del Waziristan, in una clinica privata di Bannu. La donna ha partorito quattro maschietti e due femminucce; due dei gemellini sono però morti poco dopo il parto a causa delle carenze mediche nella struttura.