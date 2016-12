Sea Shepard: salvate 750 balene

07:44 - L'organizzazione ecologista Sea Shepherd ha reso noto di aver salvato 750 balene dagli arpioni delle navi giapponesi nel corso della sua decima campagna in difesa dei cetacei nel mare australe. "Anche se i bracconieri di balene non hanno ancora annunciato il numero di balene uccise in questa stagione - ha detto il capitano della Barker, Peter Hammarstedt, siamo certi che non abbiano raggiunto neanche un quarto della quota che si erano prefissi".