Scozia,sondaggio: no torna in testa

01:29 - A otto giorni dal referendum sull'indipendenza della Scozia, un nuovo sondaggio vede tornare in testa il fronte del "no", cioè delle persone contrarie a lasciare la federazione del Regno Unito. Il rilevamento, condotto per il giornale "Daily Record", segnala il voto unionista al 53% mentre i secessionisti al 47%, se si escludono gli indecisi. Nei giorni scorsi, per la prima volta, nel sondaggio realizzato da YouGov erano in testa i "sì" (con il 51%).