Scozia,sondaggi: "no" in vantaggio

05:59 - Due nuovi sondaggi danno i "no" in vantaggio di circa 4 punti percentuali sui "sì'' in vista del referendum di giovedì sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito: 45% a 41% con 14% di indecisi per l'istituto Icm; 49% a 45% con gli indecisi al 6% per Opinium. Escludendo la percentuale degli incerti, i due sondaggi danno un dato identico sulla suddivisione fra favorevoli e contrari, che equivalgono rispettivamente al 52% e al 48%.