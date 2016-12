20:44 - "Ognuno di noi, in ogni parte del Regno Unito, rispetterà il risultato. Ora andiamo avanti". E' il commento della regina Elisabetta II al responso del referendum sull'indipendenza della Scozia. La vittoria dei "no" mantiene unita la Gran Bretagna: "Nonostante la differenza di opinioni abbiamo in comune un amore duraturo per la Scozia, che è una delle cose che aiuta a tenerci uniti", ha affermato la sovrana in una nota.