Scozia, Cameron: "Ora devolution"

09:04 - "La questione ora è stata risolta per una generazione o, come ha detto Salmond, per una vita". Lo ha dichiarato il premier britannico David Cameron, intervenendo dopo la vittoria del "no" nel referendum sull'indipendenza scozzese. "Rispetteremo le promesse fatte alla Scozia in pieno", ha aggiunto, ribadendo l'impegno a "devolvere ulteriori poteri sulla gestione dei loro affari, così come per gli abitanti di Inghilterra, Galles e Irlanda del nord".